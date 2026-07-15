Frank Kessie potrebbe tornare in Italia per rafforzare il centrocampo della Juventus. La squadra lavora per migliorare la rosa e rendere più competitiva la formazione, senza specificare dettagli sui trasferimenti. La trattativa con il centrocampista ivoriano, attualmente senza squadra, è in corso, ma non sono stati comunicati tempi o modalità ufficiali. La Juventus continua a monitorare le opzioni di mercato in vista della prossima stagione.

I bianconeri lavorano senza sosta per regalare al tecnico Spalletti una rosa quanto mai competitiva. Pur non perdendo di vista le questioni legate al portiere e all’attaccante, la dirigenza della Vecchia Signora si sta concentrando sul centrocampo per il quale circola con insistenza il nome di Frank Kessie, svincolato dal club arabo del Al-Aly, e desideroso di tornare in Italia dove le esperienze con le maglie di Atalanta e Milan. FRAN KESSIE OBIETTIVO CONCRETO DELLA JUVENTUS Stando alle ultime indiscrezioni, i bianconeri si sarebbero buttati a capofitto sull’esperto centrocampista ivoriano, classe 1996. Il giocatore è attualmente svincolato dopo l’esperienza triennale con l’Al-Ahly e viene visto come la classica opportunità da cogliere dal volo dal punto di vista tecnico ed economico. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Frank Kessie torna di moda per il centrocampo della Juventus: l’ivoriano approda di nuovo in Italia?

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