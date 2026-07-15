Kylian Mbappé ha dichiarato di essere deluso dopo la partita, affermando che la squadra non ha giocato come voleva né dal punto di vista tattico né tecnico. Ha aggiunto che l’insieme delle prestazioni non è stato sufficiente e che, in una semifinale mondiale, non facendo ciò che bisogna, si perde. La squadra ha concluso l’incontro senza raggiungere la finale.

"Credo che non abbiamo giocato la partita che volevamo, né sotto il profilo tattico o tecnico, né per quanto riguarda il livello complessivo espresso. E quando non fai ciò che devi in una semifinale mondiale, non vinci". Così l'attaccante francese Mbappe in un'intervista a M6 dopo la semifinale dei Mondiali persa dai Bleus contro la Spagna. Mbappe ha ammesso che c'è "un'enorme delusione" e che la squadra ha commesso "troppi errori tecnici". "La Spagna ha seguito il suo piano, quello per cui è nota: una squadra a cui piace il possesso palla e controllare i ritmi della gara. - ha aggiunto - Il nostro obiettivo era pressarli alti per evitare che si adagiassero su quel ritmo ingannevole, dato che sono più bravi di noi a gestire il gioco. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Francia, Mbappé deluso: "Non siamo stati all'altezza'

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