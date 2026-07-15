La legge sull’eutanasia approvata definitivamente dall’Assemblea nazionale in Francia rischia di creare problemi al governo. La normativa sul “fine vita” ha riacceso le divisioni nel paese e potrebbe rappresentare un problema per il presidente, con il rischio di trasformarsi in un effetto controproducente per lui. La discussione sul tema continua a suscitare tensioni e polemiche, evidenziando le divisioni sulla questione etica e legislativa.

Eutanasia, una brutta spina nel fianco per Emmanuel Macron. La legge sul fine vita torna a dividere la Francia e l’approvazione in via definitiva dell’Assemblea nazionale alla legge sul cosiddetto “aiuto a morire” rischia di trasformarsi in un boomerang per il presidente francese. Non a caso il primo ministro Sébastien Lecornu, contrario all’eutanasia a titolo personale, ha intenzione di appellarsi al Consiglio costituzionale. Il dossier viene passato al setaccio da Le Fig aro che oggi apre con un titolo a tutta pagina illuminante. Fin de vie: Lecornu doute, Macron veut passer en force (“Fine vita: Lecornu dubita, Macron vuole forzare la mano”). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Francia, l’eutanasia passa ma è un boomerang per Macron. Ora rischia la “bella morte”. Houellebecq all’attacco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Continua l’avanzata della destra pro-Trump in America Latina: vince 7 elezioni su 7 (ma rischia l’effetto boomerang)In meno di un anno, la destra pro-Trump ha conquistato sette elezioni in America Latina, includendo paesi come Bolivia, Cile, Colombia, Costa Rica,...

Macron cerca la riconciliazione con il Ruanda, ma l'Africa non crede più alla FranciaA 32 anni dal genocidio ruandese, il presidente francese ha inaugurato a Parigi un memoriale in compagnia del presidente di Kigali.

Temi più discussi: Preferisco un mondo in cui si possa vivere; Francia: cristiani, ebrei e musulmani uniti contro l’eutanasia; È andato tutto bene è il film sull'eutanasia che ci farà bene vedere stasera in prima visione tv; Mons. Aillet: I cattolici che hanno votato pro eutanasia? Niente più Comunione.

La Francia propone l'eutanasia ai disabili e alle persone anziane per dare i soldi ad omosessuali e trans che ci penseranno da soli. O FUTUR. x.com

La Francia festeggia il proprio suicidioL'ultimo 14 luglio di Macron precede l'approvazione della legge sul fine vita. Houellebecq: La Francia chiede la propria eutanasia ... tempi.it

La Francia approva la legge orwelliana sull’eutanasia targata MacronIl testo voluto dal presidente – che non cita mai i termini suicidio assistito o eutanasia – è così radicale che non autorizza neanche gli istituti cattolici a fare obiezione di coscienza. Molti ... tempi.it