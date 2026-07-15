Francia e Germania si spartiscono lo scudo europeo per l’Ucraina

La Francia e la Germania collaborano alla creazione dello scudo europeo per l’Ucraina, chiamato progetto Freyja. Le industrie della difesa di entrambe le nazioni forniranno componenti chiave. La Svezia, la Danimarca e la Norvegia contribuiranno con radar e centri di controllo. L’accordo prevede una divisione delle responsabilità tra i paesi coinvolti, con ciascuno che fornirà risorse specifiche per il sistema di difesa.

Per realizzare il progetto Freyja, sarà cruciale l’apporto delle imprese della difesa di Parigi e Berlino. Anche Svezia, Danimarca e Norvegia avranno un ruolo centrale per radar e centri di controllo. Più marginale l’Italia. Più missili antiaerei per neutralizzare quelli balistici russi, più economici, pronti in meno tempo e soprattutto europei. Questo è quanto ha dichiarato di voler realizzare il presidente Volodymyr Zelensky per ovviare ai costi e ai tempi di consegna, per ora alti e molto lunghi, delle armi americane. In pratica, l’Ucraina si doterà di un sistema di difesa missilistica nazionale del quale ogni lancio costerebbe 700.000 dollari contro i circa 3,8 milioni di dollari di un Patriot. 🔗 Leggi su Laverita.info

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