Dopo la sconfitta della maggioranza sull’emendamento alle preferenze, respinto di un voto, si sono intensificate le tensioni alla Camera. La giornata si è conclusa con una lunga notte di scontri tra i membri, alimentati da sospetti di franchi tiratori e ipotesi di voto anticipato. La situazione ha generato polemiche e richieste di chiarimenti tra le forze politiche coinvolte.

Dopo la sconfitta della maggioranza sull’emendamento relativo alle preferenze, respinto per un solo voto, la giornata alla Camera è degenerata in una lunga notte di tensione. Le opposizioni hanno di fatto “occupato” i banchi del governo, il presidente di turno è stato costretto a sospendere la seduta e un deputato è stato espulso dall’aula. Una coda notturna che ha trasformato Montecitorio in un teatro di proteste, in una giornata che aveva già registrato un pienone raramente visto, con i ministri-deputati accorsi ai propri scranni subito dopo il Consiglio dei ministri per partecipare a una votazione finita in modo del tutto inatteso per il centrodestra. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Franchi tiratori, Meloni furiosa: i sospetti e le ipotesi di voto anticipato

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