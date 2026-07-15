Francesco Totti sale in sella L’ex campione del mondo ospite del Gelsomino Ranch

Un ex campione del mondo è stato ospite del Gelsomino Ranch di Montaione, suscitando sorpresa tra il personale. La presenza di questa figura, nota nel calcio, è stata confermata dal titolare e dai dipendenti del ranch. La visita si è svolta recentemente e ha attirato l’attenzione di chi segue il calcio, anche a distanza di diversi anni dal ritiro dell’atleta.

Il Gelsomino Ranch di Montaione ha registrato la presenza di un ospite che gli appassionati di calcio non hanno mai dimenticato nonostante il ritiro risalga ormai a quasi un decennio fa: grande la sorpresa del titolare Emanuele Rossi e del personale, quando si è materializzato il profilo di Francesco Totti. A portare l’ex “Pupone“, campione del mondo nel 2006 con la Nazionale, è stato a quanto pare Luciano Spalletti, che a Montaione è di casa. Bocche cucite da parte della proprietà sui motivi della presenza dell’ex numero 10 della Roma, per quanto l’entusiasmo sia palpabile. "Avere Totti nel nostro ranch è stato sicuramente un onore. Diciamo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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