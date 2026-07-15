Formazione professionale in Emilia-Romagna | 70,5 milioni per 8.500 studenti nel 2026 2027 I nuovi percorsi per qualifiche e diplomi

Da orizzontescuola.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A partire dal 15 settembre 2026, l'Emilia-Romagna aprirà le porte delle sue aule e dei suoi laboratori a oltre 8.500 ragazze e ragazzi. L'articolo Formazione professionale in Emilia-Romagna: 70,5 milioni per 8.500 studenti nel 20262027. I nuovi percorsi per qualifiche e diplomi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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