Kimi Antonelli ha dichiarato di voler mantenere la calma, ricordando la pressione dell’anno scorso e senza volerla lasciarli influenzare questa volta. Arrivato a Barcellona, il giovane pilota si trova sotto i riflettori mentre si affaccia come uno dei protagonisti emergenti nel mondo della Formula 1. La sua esperienza passata lo ha portato a essere più cauto, anche se l’attenzione sulla sua performance continua a crescere.

Kimi Antonelli arriva a Barcellona con il peso e il privilegio di chi sta riscrivendo le gerarchie della F1. Il ventenne bolognese si presenta al Gran Premio di Spagna forte di cinque vittorie consecutive e di una leadership sempre più solida nel Mondiale 2026, con un margine consistente sugli avversari. Eppure, nonostante una stagione fin qui quasi perfetta, l’approccio del pilota Mercedes resta improntato alla cautela. Il ricordo delle difficoltà vissute nella passata annata continua infatti a rappresentare un punto di riferimento importante nella sua crescita. Dopo aver mostrato incoraggianti segnali di maturazione nel finale del 2025, Antonelli ha compiuto un ulteriore salto di qualità in questo avvio di campionato, riuscendo a coniugare velocità, continuità e gestione delle situazioni più delicate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kimi Antonelli prudente: “Ricordo la pressione dell’anno scorso e non voglio che mi distrugga”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Kimi Antonelli Is Becoming Exactly What F1 FEARED The Most

Notizie e thread social correlati

Kimi Antonelli: “Rispetto all’anno scorso sono maturato molto, i momenti brutti mi hanno cambiato la mentalità”Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Monaco di Formula 1 e ha parlato delle sue esperienze in un’intervista.

Kimi Antonelli: “Non voglio cambiare il mio carattere, è ciò che mi rende quello che sono”Kimi Antonelli, nato nel 2006, è un pilota italiano che corre con il supporto del team Mercedes.

Kimi Antonelli prudente: Ricordo la pressione dell’anno scorso e non voglio che mi distruggaKimi Antonelli arriva a Barcellona con il peso e il privilegio di chi sta riscrivendo le gerarchie della F1. Il ventenne bolognese si presenta al Gran ... oasport.it

Perché Kimi Antonelli a 11 anni fu scartato dalla Ferrari e finì in Mercedes: la spiegazione di ArrivabeneL'allora team principal Maurizio Arrivabene spiega perché la Ferrari non prese Kimi Antonelli a 11 anni: la struttura non era pronta per piloti così ... fanpage.it