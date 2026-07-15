A Foglianise si è svolto un incontro pubblico intitolato “Capire la dipendenza: come interagiscono corpo, emozioni e pensieri”. L’evento si è tenuto in Piazza Sant’Anna e ha visto una buona partecipazione di pubblico. È stato promosso dall’associazione LiberaMente Foglianise. La discussione si è concentrata sulle dinamiche tra aspetti fisici, emozionali e cognitivi legati alla dipendenza. La durata stimata dell’incontro è di circa quattro minuti.

Tempo di lettura: 4 minuti Buona partecipazione in Piazza Sant’Anna, all’incontro pubblico “Capire la dipendenza: come interagiscono corpo, emozioni e pensieri”, promosso dall’associazione LiberaMente Foglianise. La serata, moderata da Simeone Mattia e Dario Belfiore, ha visto l’intervento dello psicologo dott. Raffaele Perna, che ha guidato il pubblico in un momento di ascolto, confronto e dialogo su un tema sempre più attuale. L’obiettivo dell’incontro non era quello di tenere una lezione accademica, ma di aiutare i presenti a comprendere cosa accade quando il corpo invia segnali, i pensieri si affollano e le emozioni sembrano prendere il sopravvento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Foglianise, “Capire la dipendenza”: un viaggio tra corpo, emozioni e pensieri

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