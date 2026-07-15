Una sparatoria in piazza a San Severo, in provincia di Foggia, ha causato il ferimento di tre persone, due delle quali non coinvolte nella lite. Almeno sette colpi sono stati esplosi davanti a un bar nel centro cittadino, con momenti di paura tra la gente presente. La polizia sta cercando di identificare il responsabile.

Almeno sette colpi esplosi davanti a un bar in piazza a San Severo, Foggia. Feriti di striscio anche due passanti estranei alla lite, è caccia al responsabile Momenti di paura nel cuore diSan Severo, in provincia di Foggia, dove una sparatoria avvenuta in pieno giorno ha provocato il ferimento di tre persone,due delle quali estranee ai fatti. L’agguato si è consumato nella tarda mattinata in piazza Allegato, nei pressi di un bar molto frequentato, dove sono stati esplosi almeno sette colpi di pistola. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, ilvero obiettivo dell’azione sarebbe stato un cittadino di nazionalità marocchina,rimasto gravemente ferito e ricoverato all’ospedale “Masselli Mascia” di San Severo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Foggia, sparatoria in pieno centro a San Severo: 3 feriti

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Foggia. Sparatoria in via Cerignola: almeno tre feriti

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