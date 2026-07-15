Firenze prosegue Balagan Café visite guidate alla Sinagoga e cucina ebraica
A Firenze, il Balagàn Café organizza visite guidate alla Sinagoga e alla cucina ebraica. Il prossimo appuntamento, il 16 luglio, è il quinto della tredicesima edizione e si svolge nel giardino della Sinagoga, con ingresso libero da via Farini 6, a partire dalle 19.
Firenze, 15 luglio 2026 - Quinto appuntamento giovedì prossimo 16 luglio con la tredicesima edizione del Balagàn Café nel giardino della Sinagoga (ingresso libero da via Farini, 6 a partire dalle ore 19). Prosegue il calendario di appuntamenti di Balagan Café, la rassegna culturale estiva promossa dalla Comunità Ebraica di Firenze e dal Comitato Rete Toscana Ebraica, in collaborazione con il Museo Ebraico di Firenze e con il sostegno della Regione Toscana. Dopo l'avvio dello scorso 18 giugno, la manifestazione continua ad animare l'estate fiorentina con un ricco programma di incontri, spettacoli e approfondimenti, che accompagnerà il pubblico fino al 27 agosto, ogni giovedì sera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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