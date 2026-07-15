Firenze prosegue Balagan Café visite guidate alla Sinagoga e cucina ebraica

Notizia in breve

A Firenze, il Balagàn Café organizza visite guidate alla Sinagoga e alla cucina ebraica. Il prossimo appuntamento, il 16 luglio, è il quinto della tredicesima edizione e si svolge nel giardino della Sinagoga, con ingresso libero da via Farini 6, a partire dalle 19.