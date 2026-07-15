Un uomo di 87 anni, detenuto nel carcere di Sollicciano, è stato trasferito in una struttura alternativa. È uscito dal carcere senza apparenti segni di disagio, con il volto che sorride e gli occhi ancora vivaci. Nonostante la calura di 40 gradi, ha lasciato il penitenziario senza mostrare segni di stanchezza. La sua partenza si è svolta senza incidenti, in un momento che ha attirato l’attenzione di alcuni presenti.

È uscito dal carcere di Sollicciano così come era entrato. Con il sorriso stampato sul volto e gli occhi vivaci di sempre, in barba ai suoi 87 anni e ai 40 gradi che non danno tregua. Si è conclusa dopo meno di una settimana la disavventura di Giuseppe, l’anziano che viveva nell’albergo popolare e che è finito in cella per una sentenza diventata definitiva dopo il furto su una macchina. Grazie all’associazione per i diritti dei detenuti Pantagruel e al presidente della Madonnina del Grappa, don Vincenzo Russo, ora ha un posto dove andare. È Casa Caciolle, una struttura per detenuti semiliberi nel quartiere di Rifredi. Ieri pomeriggio è uscito da Sollicciano. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Corrierefiorentino.corriere.it - Firenze, l’87enne recluso esce da Sollicciano: sconterà la pena in una struttura alternativa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

2026-07-06 FIRENZE - SOLLICCIANO, SAPPE, NO MATERASSI A TERRA PER DETENUTI

Notizie e thread social correlati

Carcere di Sollicciano, sette sezioni sotto sequestro: è la prima volta in Italia per una struttura penitenziariaIl 16 giugno 2026, sette sezioni del carcere di Sollicciano sono state poste sotto sequestro preventivo dal giudice per le indagini preliminari su...

Rissa in campo, calciatore sospeso. Sconterà la ‘pena’ tra gli arbitriUn calciatore coinvolto in una rissa in campo è stato sospeso e dovrà scontare la sanzione tra gli arbitri.

Argomenti più discussi: Firenze, l'87enne recluso esce da Sollicciano: sconterà la pena in una struttura alternativa; Condannato per furto d'auto finisce in cella a 87 anni; A 87 anni recluso a Sollicciano per un furto avvenuto tre anni prima: si muove il Comune; Sollicciano, la visita del garante: Situazione ormai umiliante. La direzione vive alla giornata.

Firenze, l’87enne recluso esce da Sollicciano: sconterà la pena in una struttura alternativaÈ uscito dal carcere di Sollicciano così come era entrato. Con il sorriso stampato sul volto e gli occhi vivaci di sempre, in barba ai suoi 87 anni e ai 40 gradi che non danno tregua. Si è conclusa do ... corrierefiorentino.corriere.it