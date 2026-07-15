Firenze allerta rossa anche venerdì per il caldo | percepiti fino a 40 gradi

Firenze resterà in allerta rossa per il caldo fino a venerdì 17 luglio. Secondo il bollettino del ministero della Salute, mercoledì 15 luglio la temperatura percepita raggiungerà i 38 gradi, per salire a 40 gradi giovedì e venerdì. Le temperature elevate sono state registrate nelle ore più calde della giornata, con condizioni di afa persistente. La protezione civile invita alla prudenza e a limitare le attività all’aperto nelle ore centrali.

Caldo, Firenze resta in codice rosso fino a venerdì 17 luglio. Secondo il nuovo bollettino del ministero della Salute, la temperatura massima percepita sarà di 38 gradi mercoledì 15 luglio per poi salire fino a 40 sia giovedì che venerdì. Particolarmente elevate anche le temperature previste alle 8 del mattino: 27 gradi il 15 luglio, 26 giovedì e 25 venerdì. Il capoluogo toscano è in allerta rossa per il caldo dal 9 luglio scorso. I dati registrati ieri, si riporta in una nota di Palazzo Vecchio, confermano l'intensità dell'ondata di calore: la stazione dell'Orto Botanico ha raggiunto una massima di 39,2 gradi, quella del giardino di Boboli 38,3 e Firenze Università 37,5. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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Florence braces for scorching heatwaves

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