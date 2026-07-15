La Fiorentina sta cercando di ingaggiare il centrocampista ivoriano del Trabzonspor, nato nel 2006, che può coprire diversi ruoli a centrocampo. Il direttore sportivo valuta il suo profilo per le qualità tecniche e la versatilità. Contestualmente, il club ha ceduto tre giocatori: Gosens, Valentini e Moreno. Oggi l'allenamento si è svolto con temperature di 36 gradi.

Attivissima sul mercato, la Fiorentina sta cercando di portare al Viola Park anche Christ Inao Oulai, centrocampista classe 2006 del Trabzonspor che piace tanto al ds della Fiorentina, Fabio Paratici per qualità, dinamicità, personalità e duttilità, visto che può giocare da mediano, mezzala e anche da trequartista. L'affare, sussurrano gli esperti di mercato, si potrebbe concludere a 30 milioni compresi i bonus L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Fiorentina: Paratici vuole Oulai, ivoriano che gioca in Turchia. E cede Gosens, Valentini e Moreno. Oggi allenamento con 36 gradi

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