Fiano Romano La Guardia di Finanza sequestra oltre 37.800 capi e accessori di abbigliamento contraffatti

Notizia in breve

A Fiano Romano, i finanzieri hanno sequestrato oltre 37.800 capi e accessori di abbigliamento contraffatti. L’operazione è stata condotta durante un controllo nel territorio, che ha portato al ritrovamento di merce non autorizzata e potenzialmente falsa. La merce è stata posta sotto sequestro, mentre sono in corso le verifiche per identificare i responsabili. Nessuno è stato arrestato.