Fiano Romano La Guardia di Finanza sequestra oltre 37.800 capi e accessori di abbigliamento contraffatti

Da cronachecittadine.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Fiano Romano, i finanzieri hanno sequestrato oltre 37.800 capi e accessori di abbigliamento contraffatti. L’operazione è stata condotta durante un controllo nel territorio, che ha portato al ritrovamento di merce non autorizzata e potenzialmente falsa. La merce è stata posta sotto sequestro, mentre sono in corso le verifiche per identificare i responsabili. Nessuno è stato arrestato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cronache Cittadine FIANO ROMANO – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito del controllo economico del territorio L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Fiano Romano. La GdF sequestra oltre 37.800 capi e accessori di abbigliamento contraffatti

Video Fiano Romano. La GdF sequestra oltre 37.800 capi e accessori di abbigliamento contraffatti

Notizie e thread social correlati

Lotta ai prodotti contraffatti: oltre cento capi di abbigliamento sequestrati dalla Finanza al mercatoNella giornata del 1 maggio 2026, la guardia di finanza di Castelfiorentino ha effettuato un intervento nel mercato locale, sequestrando più di cento...

Migranti, la guardia di finanza dona capi di abbigliamento alla Croce RossaLa guardia di finanza di Agrigento ha consegnato alla Croce Rossa Italiana un grande numero di capi di abbigliamento sequestrati.

Roma, la partita di calcio finisce in rissa. La società del Fiano prende le distanzeBisognerà attendere le indagini dei carabinieri e il referto arbitrale per capire come andrà a finire la vicenda della partita di calcio tra la squadra del Fiano Romano e il Grifone Gialloverde, dove ... ilmessaggero.it

Roma, la partita di calcio finisce in rissa: aggredito l'arbitro. E dalla tribuna i genitori incitanoUna partita di calcio domenicale tra giovani giocatori che finisce in rissa. Con l'arbitro aggredito in campo. E i genitori che dalla tribuna incitano alla violenza con cori e insulti. Un'altra brutta ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web