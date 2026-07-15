Fiano Romano La Guardia di Finanza sequestra oltre 37.800 capi e accessori di abbigliamento contraffatti
A Fiano Romano, i finanzieri hanno sequestrato oltre 37.800 capi e accessori di abbigliamento contraffatti. L’operazione è stata condotta durante un controllo nel territorio, che ha portato al ritrovamento di merce non autorizzata e potenzialmente falsa. La merce è stata posta sotto sequestro, mentre sono in corso le verifiche per identificare i responsabili. Nessuno è stato arrestato.
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Fiano Romano. La GdF sequestra oltre 37.800 capi e accessori di abbigliamento contraffatti
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