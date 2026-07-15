Fials critica il piano Aoup | Stop al lavoro interinale

Fials ha criticato il piano dell'Aoup, evidenziando che il valore delle ferie arretrate e non godute supera i 25 milioni di euro. Inoltre, le assunzioni previste per il 2025 non sono state fatte e il ricorso al lavoro interinale continua a crescere. La questione riguarda la gestione del personale e le risorse umane all’interno dell’ente.

"In Aoup il valore delle ferie arretrate e non godute supera i 25 milioni di euro, le assunzioni programmate nel 2025 non sono state effettuate e continua ad aumentare il ricorso al lavoro interinale. Di fronte alle carenze di personale servono assunzioni a tempo indeterminato, non misure tampone". La Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità (Fials) attacca il Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028 dell’Azienda ospedaliero universitaria, che per il sindacato risulta "inadeguato alle necessità". Nella delibera della direzione aziendale, secondo quanto afferma il segretario regionale Fials, Massimo Ferrucci, è previsto per il periodo compreso tra giugno e settembre il reclutamento di 55 infermieri, 76 operatori sociosanitari, 7 ostetriche e 8 operatori tecnici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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