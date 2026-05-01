Frattura in Synergie scricchiola il colosso del lavoro interinale | cosa sta succedendo

In un momento di tensione, la società di lavoro interinale ha annunciato una frattura interna che mette in discussione la sua stabilità. La notizia si aggiunge alle numerose crisi industriali che hanno attraversato Torino negli ultimi anni, coinvolgendo grandi aziende e quartieri dove l’occupazione rappresenta una componente fondamentale della vita quotidiana. La situazione attira l’attenzione sul settore e sulle ripercussioni possibili per i lavoratori coinvolti.

Torino conosce bene le crisi industriali. Le ha vissute nei capannoni di Mirafiori, nelle fabbriche del comparto metalmeccanico, nei quartieri dove il lavoro non era solo un contratto, ma un pezzo di identità collettiva. Questa volta, però, il terremoto arriva da un settore che negli ultimi anni.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Incendio in Appennino, vigili del fuoco e Canadair ancora al lavoro: cosa sta succedendoAlto Reno Terme (Bologna), 8 aprile 2026 – Continuano le operazioni di contrasto al maxi incendio che sta interessando il territorio comunale di Alto... Chivu, dal lavoro psicologico sul gruppo all’obiettivo scudetto: anche il tecnico è sotto osservazione? Cosa sta succedendodi Alberto PetrosilliChivu dovrà svolgere un importante lavoro psicologico per raggiungere l’obiettivo scudetto: anche il tecnico è sotto...