Lunedì 20 luglio si terrà a Civitella in Val di Chiana un concerto di Raiz, artista noto per la sua attività tra musica e cinema. L’evento fa parte del nuovo tour dell’artista e si svolgerà nel borgo di Montecalvario. La manifestazione fa parte del Festival delle Musiche, che si svolge nella zona. Nessun dettaglio è stato comunicato sulle modalità di accesso o sulle eventuali misure di sicurezza.

Arezzo, 15 luglio 2026 – . Lunedì 20 appuntamento d’eccezione a Civitella in Val di Chiana con il nuovo tour d i Raiz, artista poliedrico tra musica e cinema.Civitella in Val di Chiana si prepara ad accogliere il Festival delle Musiche. L’appuntamento è fissato per lunedì 20 luglio in Piazza Don Alcide Lazzeri con Raiz nel nuovo tour “Montecalvario”. Al suo fianco i Radicanto – Giuseppe De Trizio (chitarra classica, arrangiamenti) e Adolfo La Volpe (chitarra classica, chitarra portoghese) – per un viaggio che dai vicoli dei Quartieri Spagnoli condurrà gli spettatori per le strade del mondo. Inizio ore 21:15. Ingresso libero. L’evento è a cura di Officine della Cultura e Comune di Civitella in Val di Chiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festival delle Musiche a Civitella con Raiz e Radicanto in Montecalvario

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