Festa Spagna passa Yamal ed è delirio | Portaci la seconda Coppa

Notizia in breve

Dopo la vittoria contro la Spagna, i giocatori sono usciti dalla mix zone dello stadio di Dallas. I tifosi presenti hanno gridato a più riprese di portare la seconda Coppa. Yamal è stato acclamato e ha ricevuto i complimenti dai presenti, mentre altri membri della squadra hanno attraversato la zona tra gli applausi. La scena si è conclusa con i giocatori che si sono diretti verso gli spogliatoi, circondati dai festeggiamenti dei supporter.