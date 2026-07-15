Festa Spagna passa Yamal ed è delirio | Portaci la seconda Coppa
Dopo la vittoria contro la Spagna, i giocatori sono usciti dalla mix zone dello stadio di Dallas. I tifosi presenti hanno gridato a più riprese di portare la seconda Coppa. Yamal è stato acclamato e ha ricevuto i complimenti dai presenti, mentre altri membri della squadra hanno attraversato la zona tra gli applausi. La scena si è conclusa con i giocatori che si sono diretti verso gli spogliatoi, circondati dai festeggiamenti dei supporter.
Nella mix zone dello stadio di Dallas sfilano i giocatori della Spagna dopo il successo sulla Spagna. La richiesta è la stessa per tutti i giocatori (immagini Mediaset Espana). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Lamine Yamal makes his debut for Spain in the World Cup!
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