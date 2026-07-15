Venerdì, dalle 20, nell’area tra Via Volta e Via Nuova, Castel Guelfo ospiterà la " Festa d’estate ", kermesse della Lega nata come momento di aggregazione, convivialità e dibattito politico. L’obiettivo, oltre all’ottima cucina tipica, è favorire l’incontro tra i cittadini e i rappresentanti del Carroccio, presenti in forze con gli onorevoli Silvia Sardone, Nicola Molteni e Igor Iezzi. I quadri locali saranno rappresentati dal segretario regionale Matteo Rancan, dal commissario per Bologna Tommaso Fiazza e dai capigruppo di commissione: la senatrice Elena Murelli (Sanità, Lavoro e Affari sociali) e l’onorevole Laura Cavandoli (Agricoltura). Presente Stefano Paoloni, segretario generale del sindacato di polizia Sap. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa della Lega. Sparito il banner della kermesse

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