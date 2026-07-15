La Guardia di Finanza ha diffuso un video sull'operazione contro un traffico di vongole contaminate importate illegalmente dal Portogallo. Le tonnellate di molluschi provenivano da zone inquinate e venivano rivendute in Italia con documentazione sanitaria falsa. Le vongole venivano spacciate come prodotto locale, proveniente dalla Sacca di Goro e Comacchio, sfruttando la crisi del “granchio blu”.

Importava illegalmente tonnellate di vongole da zone altamente inquinate del Portogallo per poi rivenderle sul mercato italiano con falsa documentazione sanitaria, spacciandole per prodotto nostrano della Sacca di Goro e Comacchio e speculando sulla crisi del «granchio blu». È la frode alimentare scoperta dalla Guardia di Finanza di Ferrara che, sotto il coordinamento della locale Procura e di Eurojust, ha portato al sequestro di oltre 15 tonnellate di prodotto pericoloso per la salute e all'arresto ai domiciliari di un soggetto già condannato in via definitiva per reati di mafia. 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it

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© Video.corrieredibologna.corriere.it - Ferrara, il video dell'operazione della Guardia di Finanza sulle vongole contaminate dal Portogallo vendute illegalmente

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Ferrara, arresto per traffico di vongole contaminate e intestazione fittizia

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