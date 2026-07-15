Un uomo è stato fermato sui binari alla stazione di Pisa durante controlli della polizia ferroviaria. Un video mostra un agente che colpisce con un pugno l’uomo, ripreso con il cellulare. L’episodio è avvenuto domenica pomeriggio e gli atti sono stati inviati alla procura. La registrazione è stata acquisita come prova e l’indagine è in corso per chiarire quanto accaduto.

Pisa, 15 luglio 2026 – Un pugno ripreso con il cellulare. Il video è stato girato domenica pomeriggio alla Stazione di Pisa, durante degli accertamenti, da parte della polfer: ora gli atti relativi al caso sono stati inviati in procura. Un filmato (da un telefonino) che registra solo la parte finale del fatto ricostruito, per ora, dalla questura di Pisa. Il video. Nelle immagini si vede un uomo, poco meno che 50enne, che viene portato negli uffici della polizia ferroviaria di Pisa con la sua bici. Poco prima dell’ingresso, si assiste a una spinta per farlo entrare da parte di uno degli agenti alla quale l’altro reagisce facendo un gesto come per restituirgliela, ma ciò poi non avviene. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fermano uomo sui binari, agente ripreso in un video mentre sferra un pugno

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