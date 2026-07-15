Fenice di Venezia Elena Pierini nominata guida del Coro da settembre al posto di Alfonso Caiani | debutto al Malibran
Da settembre, Elena Pierini guiderà il Coro della Fenice di Venezia, sostituendo Alfonso Caiani al termine del suo mandato di cinque anni. La nomina è stata annunciata durante una tournée a Lubiana. La decisione ha riacceso il dibattito interno dopo il caso Venezia. Pierini debutterà al teatro Malibran. La scelta coinvolge il personale e i membri del coro, senza ulteriori dettagli sui motivi o le modalità della nomina.
La nuova maestra del coro prenderà il posto di Alfonso Caiani alla fine del mandato quinquennale. La nomina, arrivata durante la tournée a Lubiana, riaccende il confronto interno dopo il caso Venezi. Alla Fenice di Venezia si prepara un nuovo cambio ai vertici artistici del coro: da settembre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Segui gli aggiornamenti su Venezia.
Notizie e thread social correlati
Teatro Petruzzelli, Alfonso Caiani è il nuovo Maestro del Coro della Fondazione. Arriva dalla Fenice di Venezia. «Sono onorato»Alfonso Caiani è stato nominato nuovo Maestro del Coro della Fondazione Teatro Petruzzelli.
Fenice di Venezia, Elena Pierini nuova direttrice del coro. Gelo del sindacato: «Era meglio non cambiare»Elena Pierini è stata nominata nuova direttrice del coro della Fenice e assumerà l’incarico a settembre, sostituendo il Maestro Alfonso Caiani che...
Temi più discussi: Nuovo cambio alla Fenice: alla guida del coro arriva Elena Pierini; Fenice di Venezia, Elena Pierini nuova direttrice del coro. Gelo del sindacato: Era meglio non cambiare; Elena Pierini nuova direttrice del Coro del teatro La Fenice di Venezia; Fenice di Venezia: Elena Pierini è la nuova direttrice del coro.
Teatro La Fenice di Venezia: ora fa discutere la nomina di Elena Pierini come nuova direttrice del Coro x.com
Elena Pierini nuova direttrice del Coro del teatro La Fenice di Venezia. Subentra da settembre ad Alfonso Caiani che andrà al Petruzzelli di Bari #ANSA facebook
Fenice di Venezia, Elena Pierini nuova direttrice del coro. Gelo del sindacato: Era meglio non cambiareDopo la bufera su Beatrice Venezi (tornata ad attaccare governo e sovrintendente) arriva l'ingaggio della toscana Pierini ... msn.com
La Fenice saluta Caiani e accoglie Elena Pierini alla guida del CoroIl Teatro La Fenice di Venezia annuncia un significativo avvicendamento alla guida del proprio Coro. Il sovrintendente Nicola Colabianchi ha ufficialmente presentato agli artisti la nuova maestra, Ele ... it.blastingnews.com