Fenice di Venezia Elena Pierini nominata guida del Coro da settembre al posto di Alfonso Caiani | debutto al Malibran

Notizia in breve

Da settembre, Elena Pierini guiderà il Coro della Fenice di Venezia, sostituendo Alfonso Caiani al termine del suo mandato di cinque anni. La nomina è stata annunciata durante una tournée a Lubiana. La decisione ha riacceso il dibattito interno dopo il caso Venezia. Pierini debutterà al teatro Malibran. La scelta coinvolge il personale e i membri del coro, senza ulteriori dettagli sui motivi o le modalità della nomina.