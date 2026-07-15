AgroFutura è un evento dedicato al futuro dell’agricoltura e allo sviluppo territoriale. Il sindaco di Pesaro ha definito l’appuntamento come un’importante occasione di confronto. L’evento mira a mettere in rete aziende del settore agricolo per favorire la creazione di una massa critica. Si tratta di un’iniziativa che coinvolge operatori e stakeholder locali, con l’obiettivo di migliorare la competitività attraverso il networking e lo scambio di idee.

"AgroFutura è un’importante occasione di confronto sul futuro dell’agricoltura e dello sviluppo dei territori", afferma il sindaco di Pesaro Andrea Biancani. "Riunire istituzioni, imprese, associazioni e ricerca è fondamentale, perché sfide come cambiamento climatico, innovazione tecnologica, ricambio generazionale e sostenibilità economica possono essere affrontate solo attraverso dialogo e collaborazione". Il territorio pesarese, "ha una forte vocazione agricola, confermata dalla presenza dell’Istituto Agrario Cecchi, punto di riferimento nazionale nella formazione delle competenze del futuro. Da anni, investe in un’ agricoltura sostenibile, attraverso il biologico, l’integrato e il Patto d’Area". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Favorire la competitività. Mettere in rete aziende per creare massa critica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Circolo delle Imprese 14.05.26 – Nicolò Berghinz: Una partnership che crea valore per le imprese

Notizie e thread social correlati

Sanità: Chinni (Ucb), ‘scenario regolatorio cambi per favorire competitività’L'Europa ha visto la propria quota di mercato negli studi clinici scendere dal 39% al 20%, mentre la Cina è passata dal 6% a oltre il 30%.

Messina trionfa a Roma: 5 aziende premiate per la loro competitivitàA Roma si sono svolti i premi dedicati alle aziende più competitive, con cinque imprese provenienti da Messina che sono state riconosciute per le...

Temi più discussi: Favorire la competitività. Mettere in rete aziende per creare massa critica; Ue, Procaccini Opportuno allentare regole di bilancio per favorire crescita; Agricoltura, dalla Regione Marche un piano strategico integrato da circa 210 milioni di euro per la competitività del settore; FROSINONE | Ciacciarelli incontra ANCE: Confronto concreto per sostenere crescita e competitività del comparto edile.

Favorire la competitività. Mettere in rete aziende per creare massa criticaAgroFutura è un’importante occasione di confronto sul futuro dell’agricoltura e dello sviluppo dei territori, afferma il sindaco di ... msn.com

Più lavoro, più opportunità per il Mezzogiorno. Il Governo guidato da Giorgia Meloni conferma per tutto il 2026 il Bonus ZES, una misura concreta per favorire le assunzioni a tempo indeterminato nel Sud. Fino a 650 euro al mese di esonero contributivo per x.com

Il Giappone allenta le regole sulla privacy per favorire lo sviluppo dell'IA reddit

Agricoltura, dalla Regione Marche un piano strategico integrato da circa 210 milioni di euro per la competitività del settoreUn piano strategico integrato che mette a sistema risorse europee, nazionali e regionali per rafforzare la competitività dell'agricoltura marchigiana, sostenere il ricambio generazionale, favorire gli ... picusonline.it