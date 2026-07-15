Far Away cosa succede dopo l’estate | la scelta di Mediaset sul futuro della soap!

Dopo l’estate, Mediaset ha deciso di mantenere in programmazione la soap Far Away, ambientata a Mardin, anche nella nuova stagione televisiva. La serie continuerà a essere trasmessa nel daytime di Canale 5, tra il ritorno di Uomini e Donne e il daytime di Amici. Non sono stati modificati gli orari di messa in onda, anche se la durata quotidiana è stata ridotta.

Nonostante il ridimensionamento della durata quotidiana, Far Away continuerà ad accompagnare il pubblico anche durante la nuova stagione televisiva. La soap ambientata a Mardin manterrà il suo spazio nel daytime di Canale 5, tra il ritorno di Uomini e Donne e il daytime di Amici. Nuove novità attendono gli spettatori di Far Away. La soap turca, che durante l’estate si è ritagliata uno spazio importante nel daytime di Canale 5, dovrà affrontare un nuovo cambiamento a partire dalla prossima stagione televisiva. Con il ritorno dei programmi storici della rete, infatti, la serie vedrà ridursi ulteriormente il proprio spazio in palinsesto. Secondo la programmazione prevista per il mese di settembre, Far Away sarà collocata nella fascia oraria immediatamente successiva a Uomini e Donne e resterà in onda per circa venti minuti. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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