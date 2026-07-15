La Formula 1 torna in pista dal 17 al 19 luglio con il Gran Premio del Belgio, sesto evento del campionato. La gara si svolge a Spa-Francorchamps, una delle piste più impegnative dell’anno, con condizioni meteorologiche spesso imprevedibili. Il weekend segue la pausa tra il Gran Premio di Silverstone e questa tappa. È il penultimo appuntamento prima della pausa estiva.

Da Silverstone a Spa-Francorchamps. Dopo un weekend di sosta la Formula Uno torna protagonista da venerdì 17 a domenica 19 luglio per il Gran Premio del Belgio 2026, decimo round della stagione e penultimo appuntamento in calendario prima della lunga pausa estiva. Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha fatto il punto della situazione in vista dell’imminente fine settimana sulla pista delle Ardenne. “ Arriviamo a Spa-Francorchamps sapendo che ci attende un weekend particolarmente impegnativo. È uno degli appuntamenti più difficili del calendario, sia per le caratteristiche del circuito sia per il meteo delle Ardenne, spesso variabile e imprevedibile “, ha dichiarato il manager francese della Rossa al sito ufficiale della Scuderia di Maranello nella consueta preview del weekend di gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “Spa è uno degli appuntamenti più difficili dell’anno. Il meteo è imprevedibile…”

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Why Ferrari SF-26 went from winning in Spain to struggling in F1 Austrian GP

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