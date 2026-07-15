Il Como ha annunciato l’ingaggio di Mattia Liberali, ex giocatore del Milan e considerato uno dei talenti emergenti nel calcio italiano. Liberali ha espresso entusiasmo per la nuova avventura e ha dichiarato di essere impaziente di scendere in campo, trovando nella filosofia di gioco di Fabregas la soluzione ideale per lui. La squadra comasca ha comunicato ufficialmente l’arrivo del difensore, che arriva con l’obiettivo di contribuire alla crescita del club.

Il Como continua a stupire e piazza un colpo di assoluta prospettiva che ha lasciato il Milan con l'amaro in bocca. Attraverso un comunicato ufficiale, il club comasco ha annunciato l'arrivo di Mattia Liberali, ex giocatore del Milan e considerato uno dei migliori prospetti del panorama calcistico italiano. Ex Milan, Liberali al Como: il contratto e le prime parole. Il trequartista classe 2007, cresciuto nel settore giovanile rossonero e reduce da una bellissima stagione in forza al Catanzaro, si lega al club biancoblu con un contratto quinquennale con scadenza a giugno 2031. Liberali si è messo in luce con la maglia del Catanzaro, dove ha mostrato tantissima tecnica e maturità calcistica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Ex Milan, Liberali al Como: "Non vedo l'ora di scendere in campo. La filosofia di Fabregas è perfetta per me"

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