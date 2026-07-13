Colpo Liberali per il Como | Ho parlato con Fabregas non vedo l’ora | VIDEO CM

Il giocatore ha completato le visite mediche e si appresta a firmare con il Como. La firma è imminente e l’annuncio ufficiale dovrebbe seguire a breve. Durante l’incontro, il giovane fantasista ha parlato con un altro calciatore.

Il giovanissimo fantasista ha sostenuto le visite mediche con la formazione lariana: in arrivo firma e ufficialità Mattia Liberali ha terminato le visite mediche a Monza, pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Como. Mattia Liberali, visite mediche col Como – Foto Calciomercato.it L’ormai ex Catanzaro nelle prossime ore firmerà il contratto fino al giugno 2031 con la formazione lariana, che l’anno prossimo disputerà la Champions League. Il Como l’ha spuntata sulla concorrenza, visto che sul giovane trequartista c’erano anche Fiorentina, Milan, Inter e Sassuolo. Calciomercato Como, visite e firma per il baby Liberali. Il Como ha versato la clausola rescissoria da 6 milioni di euro nelle casse del Catanzaro, con il 50% che finirà al Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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