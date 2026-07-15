Quattro giorni di gare attendono a Rieti i 75 atleti italiani under 18 impegnati ai campionati europei di atletica. La squadra italiana si prepara al debutto nella quinta edizione della competizione continentale giovanile. La manifestazione coinvolge numerosi giovani provenienti da diversi paesi europei e si svolge nel pieno rispetto del calendario stabilito. Le gare si svolgeranno in diverse discipline e saranno seguite da qualificazioni e finali.

I numeri della spedizione azzurra. Rieti si prepara a vivere quattro giornate di grande sport con la quinta edizione dei campionati continentali di categoria. L’Italia schiera una formazione storica: 75 maglie azzurre composte da 40 allievi e 35 allieve, rendendo questa la squadra nazionale più numerosa nella storia della competizione internazionale. I ragazzi italiani nati nel 2009 sono 48, mentre 27 sono i classe 2010. Per questo importante appuntamento, la città accoglie oltre mille atleti provenienti da ben 48 nazioni differenti, trasformando il capoluogo sabino nel cuore pulsante dell’atletica giovanile europea. Le punte di diamante e le prospettive. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Europei U18 di Atletica: 75 azzurrini pronti per il debutto a Rieti

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