Estrazione Million Day di oggi 15 luglio 2026 | i numeri vincenti di mercoledì

Notizia in breve

I numeri vincenti del Million Day di oggi, 15 luglio 2026, sono stati estratti alle 13 e alle 20:30. Nessun dettaglio sui numeri specifici è ancora stato comunicato. L’estrazione si è svolta come ogni giorno secondo il consueto orario. La lotteria si ripete due volte al giorno, senza variazioni nelle modalità di estrazione. La pubblicazione dei numeri avviene immediatamente dopo le estrazioni.