Estrazione Million Day di oggi 15 luglio 2026 | i numeri vincenti di mercoledì
I numeri vincenti del Million Day di oggi, 15 luglio 2026, sono stati estratti alle 13 e alle 20:30. Nessun dettaglio sui numeri specifici è ancora stato comunicato. L’estrazione si è svolta come ogni giorno secondo il consueto orario. La lotteria si ripete due volte al giorno, senza variazioni nelle modalità di estrazione. La pubblicazione dei numeri avviene immediatamente dopo le estrazioni.
Estrazione Million Day oggi mercoledì 15 luglio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, mercoledì 15 luglio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, mercoledì 15 luglio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 15 LUGLIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day:... 🔗 Leggi su Tpi.it
Estrazione del SuperEnalotto di martedì 7 luglio 2026
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Il MillionDay lo trovi da noi!!! Ecco come si gioca: basta scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55 sulla schedina per un importo fisso di 1€. In questo modo si può partecipare all’estrazione dei 5 numeri vincenti che ogni giorno, da lunedì a domenica alle 19.00, facebook
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