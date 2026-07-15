Sempre più italiani scelgono di prolungare le vacanze estive e trasformano le proprie case in spazi di lavoro, studio e vita quotidiana. La tendenza, nota come workation, riguarda soprattutto le sistemazioni vicino al mare, che devono offrire anche funzionalità per il lavoro a distanza. Questa modalità permette di estendere il periodo di permanenza oltre la tradizionale vacanza, integrando esigenze di lavoro e relax nello stesso ambiente.

Roma, 15 lug. (Labitalia) - Non basta più una casa vicino al mare. Per una quota crescente di italiani, l'alloggio scelto per l'estate deve essere anche un luogo nel quale poter lavorare, studiare e vivere per periodi più lunghi della tradizionale vacanza. Cambiano così la durata dei soggiorni e le caratteristiche richieste agli immobili: secondo la rilevazione del Centro Studi SoloAffitti, in tre anni sono aumentate del 69% le richieste di elementi abitativi che consentano di lavorare da remoto. È uno dei segnali che accompagnano la diffusione della workation, la formula che combina soggiorno fuori dalla propria residenza e possibilità di continuare l'attività lavorativa a distanza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Estate, dilaga workation: la vacanza si allunga e la casa diventa ufficio

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