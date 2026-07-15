Per arrivare alle ferie con più energia e idratazione, si consiglia di portare sempre con sé una borraccia e di preferire microdrink senza zucchero. Queste abitudini aiutano a mantenere l’idratazione durante la giornata e a evitare picchi di zucchero che possono causare cali di energia. Seguendo questi semplici consigli si può migliorare la concentrazione e sentirsi più pronti per le ferie.

Cinque semplici abitudini per migliorare idratazione, energia e concentrazione prima delle ferie. Dalla borraccia sempre con sé ai microdrink senza zucchero. Le vacanze estive sono ormai vicine: tra scadenze da chiudere, valigie da preparare e giornate sempre più calde, arrivare alla partenza con la giusta energia può sembrare una sfida. Eppure, secondo una recente survey condotta da waterdrop® durante RiminiWellness 2026, il vero ostacolo è spesso la dimenticanza: il 59% degli intervistati ammette di non bere abbastanza semplicemente perché “si scorda”, mentre il 68% non raggiunge i due litri d’acqua al giorno. Per affrontare le ultime settimane prima delle ferie con più focus, leggerezza e una migliore idratazione, ecco cinque consigli pratici che possono fare la differenza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Estate, 5 consigli per arrivare alle ferie con più energia e una migliore idratazione

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