L’importanza dell’idratazione in estate | i consigli del cardiologo

Durante l’estate, l’aumento di calore, umidità e attività fisica può portare a una maggiore perdita di liquidi. È consigliato bere regolarmente acqua per prevenire la disidratazione e mantenere un adeguato equilibrio idrico. La quantità di liquidi necessaria varia in base all’età, al livello di attività e alle condizioni ambientali. È importante evitare di attendere la sensazione di sete per assumere acqua, che potrebbe essere già troppo tardi.

Durante l’estate, per l’aumento del calore, dell’umidità e dell’attività fisica che si svolge, si va più facilmente incontro ad una potenziale disidratazione. Per questo motivo è importante che il patrimonio idrico venga adeguatamente conservato. Per capire l’importanza dell’acqua per il nostro organismo abbiamo chiesto al Dr. Vincenzo Trani, cardiologo di Habilita qualche informazione in più. “Tenete presente che il nostro organismo è composto per circa il 60% di acqua: basta anche solo la perdita dell’1% perché si possano verificare anche problematiche importanti. Pertanto – spiega il Dr. Trani – mentre nel soggetto adulto generalmente il... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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