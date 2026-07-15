esenzioni mirate per la leva militare netanyahu apre la campagna elettorale

La Knesset ha approvato con 58 voti contro 54 una legge che sospende arresti e procedimenti penali per i giovani ultraortodossi rinvianti alla leva militare fino al 30 novembre. Netanyahu, presente in aula, ha abbandonato la seduta prima del voto, mentre i deputati dell’opposizione lo hanno chiamato “vergogna”. La decisione segna un intervento mirato sulle esenzioni militari per questa categoria. Netanyahu ha poi lasciato l’aula senza partecipare alla discussione successiva.

«Vergogna», gli hanno gridato i deputati dell’opposizione quando è entrato in aula. Benjamin Netanyahu è uscito poco dopo e al voto non è tornato. Il 14 luglio la Knesset ha approvato per 58 voti contro 54 la legge che sospende arresti e procedimenti penali contro i renitenti alla leva ultraortodossi fino al 30 novembre. Riguarda circa 72.000 uomini finora perseguibili, secondo le cifre del procuratore generale. L’Israel Democracy Institute rileva che il termine cade nel periodo elettorale e slitta in automatico di quattro mesi. Sei, in tutto. Il giorno prima era passata 63 a 52 la Legge Fondamentale che iscrive lo studio della Torah fra i “valori fondanti” dello Stato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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