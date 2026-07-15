emergenza caldo a napoli e provincia 57mila lavoratori a rischio ondate di calore

A Napoli e nella provincia, ogni giorno circa 57.000 lavoratori sono potenzialmente esposti al rischio di ondate di calore. Il dato proviene dal rapporto “Lavoratori a rischio per le ondate di calore”, pubblicato da Greenpeace Italia con le previsioni del progetto Worklimate e il contributo della Cgil. La stima si basa sui dati relativi ai lavoratori attivi in settori esposti alle alte temperature.

A Napoli e provincia sono in media 57mila al giorno i lavoratori potenzialmente esposti al rischio caldo. Il dato emerge dal rapporto “Lavoratori a rischio per le ondate di calore”, pubblicato da Greenpeace Italia con le previsioni del progetto Worklimate e il contributo della Cgil. Il documento analizza l’impatto delle ondate di calore sui lavoratori italiani negli ultimi cinque anni e dedica un focus specifico alle tre grandi città di Milano, Roma e Napoli. Secondo il rapporto, a Napoli la frequenza delle giornate estive caratterizzate da rischio caldo alto è cresciuta in modo significativo. Nel biennio 2021-2022 si contavano in media 34 giornate durante l’estate. 🔗 Leggi su 2anews.it

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