Elodie e Franceska Nuredini sono ufficialmente fidanzate e condividono frequentemente sui social momenti della loro relazione. La cantante e la ballerina mostrano il loro legame attraverso foto e messaggi pubblici. Recentemente, anche Arisa ha commentato la coppia, senza specificare dettagli. La loro storia d’amore si manifesta pubblicamente, senza nascondersi. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma i loro post testimoniano un legame consolidato.

Elodie si gode il successo, ma soprattutto l’amore, quello per Franceska Nuredini, che cresce ogni giorno di più. La cantante e la ballerina sono innamoratissime e sui social raccontano spesso i loro sentimenti e il legame che le unisce. Sono tanti a fare il tifo per la coppia, non solo i fan, ma anche personaggi famosi come Arisa che ha commentato l’ultimo post dell’artista. Elodie e Franceska innamorate: il commento di Arisa su Instagram. “Pienaaa”, ha scritto Elodie in uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram. Un carosello di foto in cui, ovviamente, appare anche Franceska, ormai da quasi un anno al suo fianco. Nelle immagini le due scherzano, si divertono e si scambiano tenerezze, fra baci e carezze. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Elodie.

© Dilei.it - Elodie e Franceska sempre più innamorate e arriva il commento di Arisa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elodie e Franceska Un Amore che Fa Notizia al Festival di Cannes

Notizie e thread social correlati

Elodie e Franceska, il selfie a letto che racconta un legame sempre più forteElodie e Franceska hanno condiviso un selfie scattato a letto, rafforzando il loro legame visivo sui social media.

Elodie ormai senza freni con la fidanzata Franceska e dediche d’amore sempre più platealiDurante il concerto di Sfera Ebbasta allo Stadio San Siro, è salita sul palco senza preavviso.

Temi più discussi: Franceska Nuredini, la dolce dedica per Elodie: La mia fidanzata stupenda; Elodie commuove i fan, la dedica speciale a Franceska durante il concerto di Sfera Ebbasta: Dopo te mai più nessuna; Elodie, la dedica di Franceska Nuredini: La mia fidanzata stupenda; Elodie e Franceska Nuredini a San Siro: video virali.

Elodie e Franceska sempre più innamorate e arriva il commento di ArisaElodie si gode il successo, ma soprattutto l’amore, quello per Franceska Nuredini, che cresce ogni giorno di più. La cantante e la ballerina sono innamoratissime e sui social raccontano spesso i loro ... dilei.it

Eva 3000: Elodie e Franceska Nuredini da oggi sono una coppia, La mia fidanzata stupenda, il dolce commento che conferma la relazione dopo mesi di indiscrezioni e scatti social sempre più intimi I mesi di indiscrezione: x.com

Elodie e Franceska Nuredini, notte folle dopo il sold out del tourElodie e Franceska protagoniste di una notte speciale di festeggiamenti dopo il sold out delle date del tour 2027. rumors.it