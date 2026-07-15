Elena Sofia Ricci ha criticato gli orari di inizio delle serie TV, sottolineando che il pubblico merita più rispetto. Ha anche parlato della condizione degli attori, affermando che il 90% di loro affronta grandi difficoltà economiche. L'attrice si è espressa durante un’intervista al BCT Festival di Benevento, ripercorrendo alcuni momenti della sua carriera. Ricci ha evidenziato le sfide legate alla precarietà lavorativa e alle tempistiche di programmazione televisiva.

Elena Sofia Ricci si racconta al BCT Festival di Benevento in una lunga intervista a SuperGuidaTV. L’attrice ripercorre uno dei momenti più felici della sua carriera, parla del successo di I casi di Teresa Battaglia, del ritorno di Suor Angela in Che Dio ci aiuti e affronta temi importanti come la tutela degli artisti e la precarietà nel mondo dello spettacolo. Un dialogo sincero in cui non mancano riflessioni sul rapporto con il pubblico, sui riconoscimenti ricevuti e sui sacrifici fatti agli inizi della carriera. Intervista a Elena Sofia Ricci al BCT Festival di Benevento. Elena Sofia Ricci, benvenuta al BCT Festival e a SuperGuidaTV. Che momento sta vivendo oggi nella sua carriera? È un momento bellissimo della mia carriera. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Elena Sofia Ricci: “Le serie tv iniziano troppo tardi, il pubblico merita più rispetto”. Sulla precarietà degli attori: “Il 90% degli attori fa molta fatica” – Intervista

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Temi più discussi: Elena Sofia Ricci: Iniziare una fiction alle 22 è vergognoso, una mancanza di rispetto per noi e per il pubblico: perché ci penalizzate così?; La devono finire, è una mancanza di rispetto immensa verso chi lavora come un assassino dietro le quinte. La messa in onda alle 22 è scandalosa, sono incavolata nera: la rabbia di Elena Sofia Ricci; Il gilet a righe di Elena Sofia Ricci si può mettere anche come top dai 30 ai 70 anni; Elena Sofia Ricci: Gli anni che passano fanno paura, Teresa Battaglia mi insegna a essere più dura.

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