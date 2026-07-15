Elena Barolo una maglietta bagnata molto maliziosa

Da liberoquotidiano.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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“A 61 anni sono tornato a fare l'attore porno, non resisto. Ma di notte poi ho dolori terribili alla schiena”, ha rivelato Rocco Siffredi. Tra poco vedremo Siffredi in un film non porno: Rocco Siffredi sarà al cinema con Blue, il nuovo film diretto da Eleonora Puglia, in sala dal 23 luglio. Monica Bellucci è sbarcata in Sicilia per prendere parte alle esclusive celebrazioni dell’Alta Moda di Dolce&Gabbana a Taormina. Sua Leonie Cassel si è presa la scena e ha incantato il pubblico sulla passerella.  La bellissima  sedicenne, nata dall’unione dell’attrice italiana con Vincent Cassel, ha ereditato i tratti iconici e l’eleganza della madre.  Taormina è sold out per le celebrazioni dell’ alta moda di Dolce e Gabbana: tavoli dei ristoranti sono pieni, davanti all’ingresso del San Domenico una folla di fan che aspettano i vig. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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