Economia spaziale l’Europa in forte crescita insegue i big mondiali

L’economia spaziale europea sta crescendo rapidamente, avvicinandosi ai principali attori mondiali del settore. Lo spazio viene utilizzato per fornire servizi, tecnologie e supporto alla sicurezza, influenzando la vita quotidiana di persone e imprese. La crescita europea si riflette nell’espansione delle attività e degli investimenti nel settore spaziale, che rappresenta ormai una componente strategica a livello globale.

Lo spazio e la sua economia sono ormai parte integrante della nostra vita quotidiana: li usiamo a supporto dei servizi, delle tecnologie e della sicurezza su cui fanno affidamento persone e imprese in tutto il mondo. Dallo spazio transitano informazioni, transazioni, comunicazioni essenziali, diffusione di contenuti, ricerche scientifiche e controlli ambientali. Con l’aumento dell’utilizzo dello spazio, cresce così la necessità di sistemi orbitanti e informatici solidi, affidabili e indipendenti. Oggi si assiste a una transizione da un’economia spaziale guidata esclusivamente dagli enti governativi a un settore dominato da operatori privati... 🔗 Leggi su Panorama.it

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