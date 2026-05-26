I prezzi di benzina e gasolio in Europa sono aumentati notevolmente negli ultimi dieci anni. In Italia, i rincari sono stati influenzati anche da misure fiscali, che hanno contribuito a far salire i costi alla pompa. I dati mostrano un trend di crescita continuo, con variazioni tra i diversi paesi europei. L’aumento dei prezzi si riflette sui consumatori e sulle attività economiche, senza indicazioni di rallentamenti immediati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’andamento dei prezzi di benzina e gasolio in Europa continua a mostrare aumenti significativi nell’ultimo decennio. Secondo un’analisi basata sui dati della Commissione europea e rielaborata dal Codacons, il costo dei carburanti è cresciuto in modo marcato in tutti i Paesi UE, con differenze rilevanti tra uno Stato e l’altro. In Italia, il quadro è complesso: i prezzi risultano aumentati, ma in alcuni casi l’impatto è stato attenuato da interventi fiscali temporanei. Diesel: in Italia +75,5% in dieci anni senza gli sconti fiscali. Il gasolio è il carburante che ha registrato le dinamiche più pesanti. In Italia, secondo il report, il prezzo medio del diesel sarebbe aumentato del +75,5% rispetto al 2016, una crescita superiore alla media europea pari al +69,2%. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Carburanti in Europa: prezzi in forte crescita, l’Italia tra rincari e “effetto fiscale”

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Caro carburanti e carissime accise: economia a rischio

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