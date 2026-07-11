In Echoes of Aincrad i progressi vengono salvati automaticamente e tramite punti di salvataggio distribuiti nel gioco. Non è presente un'opzione di salvataggio manuale, quindi i giocatori devono affidarsi ai salvataggi automatici. La modalità Morte Permanente elimina la possibilità di recuperare i progressi dopo la scomparsa del personaggio.

In Echoes of Aincrad non esiste un vero salvataggio manuale. Chi sta cercando un tasto per salvare liberamente la partita in qualsiasi momento rischia quindi di perdere tempo: il gioco gestisce i progressi attraverso il salvataggio automatico e i punti sicuri sparsi per Aincrad. Questa scelta diventa ancora più importante nella modalità Morte Permanente, cioè la Death Game Mode del gioco. Qui la morte non significa semplicemente tornare all’ultimo punto di controllo: se il personaggio viene sconfitto, il file di salvataggio viene cancellato. Per questo è fondamentale capire quando il gioco salva, come comportarsi prima di uscire e quali errori evitare nelle missioni più pericolose. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Echoes of Aincrad: come funzionano i salvataggi e cosa succede nella modalità Morte Permanente

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