Eccellenza - Il mercato | la conferma del centrocampista Castelnuovo | ufficiale Gasperoni

Il mercato ha confermato il centrocampista Davide Gasperoni, nato nel 2007, con sette presenze nello scorso campionato. La società ha reso ufficiale la sua permanenza, dopo aver già annunciato la conferma di Thomas Micchi. Gasperoni aveva avuto diverse panchine durante la stagione precedente, ma ora rimane nel team. La notizia segue l’annuncio ufficiale di un altro giocatore, rafforzando la rosa per il prossimo torneo.

Dopo Thomas Micchi un’altra quota, come da noi anticipato nei giorni scorsi, confermata ora ufficialmente: il centrocampista offensivo Davide Gasperoni, classe 2007, sette presenze nello scorso campionato e tante panchine. "Il ragazzo – commenta il vicepresidente Roberto Tamagnini – ha saputo conquistare la fiducia di tutti". Intanto, domani, dalle 18 in poi, il Castelnuovo ha promosso un pomeriggio aperto, allo stadio "Nardini", per bimbi e bimbe nati dal 2014 al 2021 ( Scuola calcio ), che si vogliono avvicinare al football. E’ obbligatorio un certificato medico. L’eventuale iscrizione sarà, poi, gratuita per la stagione 2026-2027 per i nati e nate negli anni dal 2019 al 2021. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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