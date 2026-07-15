È stato presentato oggi il nuovo amministratore unico di Eav, Pietro Diamantini, che prende il posto di Umberto De Gregorio. La conferenza stampa si è svolta in Regione, alla presenza del presidente della giunta campana e di un assessore ai Trasporti. Entro pochi giorni sarà consegnato il primo treno nuovo destinato alla linea della Circumvesuviana.

In Eav inizia oggi l’era di Pietro Diamantini, il nuovo amministratore unico, che subentra ad Umberto De Gregorio. Lo hanno presentato alla stampa, durante la conferenza stampa di stamane in Regione, il presidente della giunta campana, Roberto Fico, e Mario Casillo, che ha in giunta la delega ai Trasporti. Ingegnere napoletano, Diamantini torna a lavorare nella sua città dopo una lunga carriera nel gruppo Ferrovie dello Stato. “Da oggi pomeriggio in poi – ha detto - lavorerò sul piano industriale e di business per avere indirizzi da seguire e realizzare. Puntualità, regolarità, gradevolezza ed affidabilità del servizio sono gli obiettivi da raggiungere”. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Eav, si presenta il nuovo amministratore unico Diamantini: entro pochi giorni il primo treno nuovo per la Circum

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