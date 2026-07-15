Il nuovo amministratore delegato di Eav ha dichiarato di essere impegnato ad ammodernare i servizi offerti. Ha affermato che, pur riconoscendo la storia dell’azienda, sono necessarie decisioni per migliorare il funzionamento. Non sono stati forniti dettagli sulle misure specifiche che verranno adottate. La sua nomina segna un cambio di passo per l’ente, con l’obiettivo di rinnovare e potenziare il servizio pubblico.

“Sicuramente è un grande onore dirigere un’azienda che ha una storia incredibile. Servono delle scelte, delle decisioni che sicuramente potranno essere utili a quello che è il beneficio del servizio”. Così in un’intervista a LaPresse Pietro Diamantini, neo amministratore di Eav, Ente Autonomo Volturno. Quali sono le sfide da realizzare da qui alla fine del mandato? “Sicuramente dobbiamo ammodernare la flotta, dobbiamo ammodernare le stazioni, dobbiamo ammodernare i servizi tecnologici a bordo e a terra e creare dei servizi ancillari che possano rendere più gradevole l’esperienza di viaggio da casa fino al posto di lavoro – spiega Diamantini... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Eav, neo Ad Diamantini: Al lavoro per ammodernare servizi

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