EAV e Casillo | 600 milioni per 160 nuovi treni e potenziamento del trasporto pubblico

Da napolipiu.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato annunciato un investimento di 600 milioni di euro destinato all’acquisto di 160 treni e al potenziamento del trasporto pubblico. La presentazione del nuovo assetto di governance di un ente locale per il settore dei trasporti si è svolta in una sede istituzionale.

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Presentato il Nuovo Assetto di Governance di EAV. NAPOLI (ITALPRESS) – La conferenza stampa di presentazione del nuovo assetto di governance di EAV – Ente Autonomo Volturno, si è tenuta presso Palazzo Santa Lucia. Un momento significativo in cui il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, insieme al Vicepresidente e Assessore ai Trasporti e Mobilità, Mario Casillo, hanno esposto gli obiettivi strategici della società. Durante l’incontro è stato ufficialmente presentato il nuovo Amministratore Unico, l’ingegnere Pietro Diamantini, nominato ieri nel corso dell’Assemblea dei Soci. Questa nomina è avvenuta dopo l’approvazione del bilancio da parte del precedente Consiglio di Amministrazione e della modifica dello Statuto societario, segnando un importante passo per EAV. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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