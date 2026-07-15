Stasera alle 21.30 all’Anfiteatro romano si tiene il primo concerto dell’Ancona Jazz Summer Festival, con il trio del pianista Aaron Parks. Il gruppo include Ben Street al contrabbasso e Cornelia Nilsson alla batteria. È il debutto ufficiale dell’evento, considerato uno dei principali appuntamenti musicali dell’estate nella zona. La serata si svolge alla Tenuta Moroder, con ingresso previsto per il pubblico.

Debutto ufficiale per l’ Ancona Jazz Summer Festival, uno degli eventi simbolo dell’estate dorica. Questa sera (ore 21.30) alla Tenuta Moroder protagonista sarà il trio del grande pianista Aaron Parks, che lo vede affiancato da Ben Street al contrabbasso e Cornelia Nilsson alla batteria. Un trio coinvolgente come pochi altri. Il festival da domani si sposterà all’Anfiteatro Romano, atteso palcoscenico per un eccezionale trittico di date di grandissimo richiamo, profondamente diverse tra loro ma accomunate da un fascino straordinario. A partire dall’appuntamento con la grande vocalità internazionale, storicamente una delle caratteristiche più amate e identitarie del festival. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E’ tempo di "Jazz Summer Festival". Tre concerti all’Anfiteatro romano

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23.07.2003 Sergio Cammariere Live | Lucca Summer Festival | Piano Live Session

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