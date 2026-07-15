È l' ultima battuta? Su Disney+ la nuova commedia di Bradley Cooper

Debutta oggi, mercoledì 15 luglio, su Disney+ il film È l’ultima battuta?, terza fatica alla regia del candidato all'Oscar Bradley Cooper con la vincitrice di un Oscar Laura Dern e Will Arnett. Ambientata nella vibrante scena della stand-up comedy newyorkese, la pellicola esplora con profondità e ironia le sfide di una crisi matrimoniale di lunga data, intrecciando dramma familiare e comicità in un equilibrio agrodolce. Scopriamo tutto di questa pellicola. Alex (Will Arnett) e Tess (Laura Dern) sono una coppia che, dopo vent’anni di matrimonio, decide di separarsi in modo civile per il bene dei loro due figli, Felix e Jude. Mentre cercano di ricostruire le proprie identità da single, le loro strade sembrano non riuscire a dividersi del tutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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