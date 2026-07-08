È l’Ultima Battuta? il film di Bradley Cooper arriva su Disney+

Da universalmovies.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il catalogo streaming di Disney+ si appresta ad accogliere una nuova ed emozionante pellicola firmata Searchlight Pictures. A partire dal 15 luglio, farà il suo debutto ufficiale in Italia È l’Ultima Battuta?, il nuovo lungometraggio diretto dal regista candidato all’Academy Award Bradley Cooper (A Star Is Born, Maestro), la cui recensione è presente qui. Il film si propone come un’intima e profonda esplorazione delle sfide, dei compromessi e delle fragilità che caratterizzano le relazioni sentimentali di lunga durata. Ambientata nello stimolante e competitivo scenario della stand-up comedy di New York, l’opera racconta una storia profondamente umana e ricca di speranza, focalizzandosi sulla ricerca di un nuovo inizio e sulla complessa ridefinizione della propria identità. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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È l'ultima battuta di Bradley Cooper - recensione

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