Dwayne Johnson ha indossato un orologio Jacob & Co. durante la promozione di Oceania. L’orologio, ispirato a Oceania, ha attirato l’attenzione. Le recensioni del film live-action sono tiepide, ma il protagonista ha sfoggiato un accessorio unico. La presenza dell’orologio è stata documentata nelle immagini pubblicate. Nessuna altra informazione sui dettagli tecnici o sul valore dell’oggetto.

Le recensioni del nuovo film live-action Oceania non sono proprio entusiastiche, ma c’è almeno una cosa straordinaria che emerge dal film. Il ritorno di Dwayne Johnson nei panni del semidio Maui è pienamente giustificato dal suo speciale orologio Jacob & Co. Matai Tourbillon da 265.000 dollari (232.000 euro), ispirato ai tatuaggi del personaggio da lui incarnato alla perfezione. Lanciato in anteprima in vista dell’uscita di Oceania II, il Matai Tourbillon è grande, audace e imponente: con i suoi 45 mm in oro rosa 18 carati, è discreto più o meno quanto una stella morente e include un bracciale abbinato in oro rosa a maglie multiple in stile “brick”. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dwayne Johnson ha indossato un orologio unico ispirato a Oceania

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