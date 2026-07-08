Los Angeles, 8 lug. (askanews) - Dwayne Johnson in versione Maui ma senza parrucca ha sfilato sul tappeto blu in occasione della prima mondiale di "Oceania" a Hollywood. Il film è un adattamento live-action del celebre film d'animazione "Oceania", che ha avuto anche un sequel, in uscita nelle sale italiane dal 19 agosto. A sfilrae tra gli altri, Catherine Laza'aia, attrice australiana che interpretata Vaiana, il cantaurore e compositore Lin-Manuel Miranda e il regista Thomas Kail. L'attore ed ex wrestler, di origine samoana, si è presentato pieno di tatuaggi alla premiere, strizzando l'occhio al personaggio del semidio Maui che inerpreta nel film e che aveva doppiato già nel cartoon. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dwayne Johnson "The Rock" in versione Maui alla prima di "Oceania"

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Dwayne Johnson The Rock in versione Maui alla prima di Oceania

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Temi più discussi: La 'mascolinità' viene demonizzata, invece va bene: possiamo abbracciarla. Per molti anni sono sempre stato sulla difensiva poi ho chiesto aiuto: parla Dwayne Johnson; Oceania 3, secondo Dwayne Johnson è in lavorazione il sequel del film d'animazione Disney; Un terzo film d'animazione di 'Oceania' sarà prodotto dalla Disney, ha dichiarato Dwayne Johnson.; Oceania 3 è ufficiale: Dwayne Johnson annuncia il nuovo capitolo animato targato Disney.

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